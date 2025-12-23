 Захид Орудж обвинил зарубежные разведцентры в вербовке азербайджанцев в российско-украинскую войну | 1news.az | Новости
Захид Орудж обвинил зарубежные разведцентры в вербовке азербайджанцев в российско-украинскую войну

First News Media13:48 - Сегодня
«В последние годы в СМИ распространяется печальная информация о гибели или пропаже без вести десятков азербайджанцев, участвовавших в боях с обеих сторон в российско-украинской войне.

Наряду с нашими соотечественниками, которые присоединились к войне добровольно или по требованию государства проживания, растёт число случаев привлечения граждан Азербайджана к боевым операциям на наёмной основе».

Как сообщает AПA, об этом заявил председатель Комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж на сегодняшнем заседании парламента.

Захид Орудж отметил, что в социальных сетях страницы, не вызывающие сомнений в своих связях с разведывательными центрами, ведут кампании по набору под видом целевой рекламы, «контрактной службы», «работы» или «обучения»: «Поскольку официальной статистики нет, по данным, предоставляемым военными структурами, сотни наших соотечественников и граждан воюют в противоположных окопах».

Он подчеркнул, что те, кто привлекает к войне в Украине лиц, получивших профессиональный боевой опыт в Отечественной войне, кто заставляет брата стрелять в брата, наносят военно‑политический удар не только по их семьям, но и по нашему государству: «Самая большая потеря заключается в том, что профессионалы, получившие боевой опыт в Карабахе, участвуют в боях за ежемесячное вознаграждение. Очевидно, что цель зарубежных разведывательных центров — также нанести ущерб репутации, втянув сыновей, участвовавших в Отечественной войне и сформировавших образ победоносной армии, в захватническую войну. В итоге это утрата не только для нашей нации, но и для нашей армии».

Он добавил, что наряду с обнародованными в СМИ фактами гибели, о многих наших соотечественниках, пропавших без вести или попавших в плен, нет никакой информации. «Люди, вернувшиеся в страну ранеными, но несущие в сознании жестокие последствия войны, становятся тяжёлой морально‑социальной проблемой для семей и общества, а в будущем — фактором риска присоединения к радикальным группам. Государственные органы безопасности, справедливо арестовывая бывших «вагнеровцев», обратились ко всем нашим гражданам и соотечественникам с призывом: наша Отечественная война — это Карабах, это освобождение наших земель, а сегодня — Великий возвращение. Участие в террористических организациях или в составе регулярных армий различных государств — деяние с одинаковой степенью ответственности. Нет сомнений, что за этой кампанией стоят разведывательные службы третьих стран».

Захид Орудж подчеркнул, что граждане Азербайджана, погибшие в российско-украинской войне, не являются «шехидами», а те, кто поощряет подобные оценки, наносят ущерб нашему генофонду: «Мы называем «шехидами» только тех, кто отдал жизнь за защиту Родины. Лишь участие в войне за братскую Турцию без ожидания решения государства, как это было в битве при Чанаккале, является священным делом. Приравнивать героев Отечественной войны к тем, кто погиб в чужих войнах, — значит оскорблять память сыновей, отдавших жизнь за наши земли.

Азербайджанское государство официально не участвует ни в одной войне других государств в качестве военного союзника».

