Скандал в TikTok: женщины в бакинском метро сняты на видео без согласия - ВИДЕО

В социальных сетях, в частности на платформе TikTok, появились видеоролики, на которых неизвестное лицо снимает женщин в Бакинском метрополитене и общественном транспорте без их согласия.

На видео наложены аудиозаписи с нецензурной лексикой и оскорбительными выражениями.

Появление этих материалов вызвало резкое общественное недовольство. Стоит отметить, что подобные действия нарушают право на частную жизнь и унижают человеческое достоинство.

Как сообщается, по данным видеороликам проводится официальное расследование.

Источник: BakuWs