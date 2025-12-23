Погода на среду: В Баку ожидается до +12 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 24 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако днём в некоторых районах возможен моросящий дождь. Ночью и утром ожидается туман. Юго-восточный ветер днём сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит +3…+6 °C, днём +8…+12 °C. Атмосферное давление понизится с 766 мм рт. ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет 80–85%, днём 70–75%.

В регионах Азербайджана погода преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможен дождь. В отдельных местах ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от −2 °C до +3 °C, днём +7…+12 °C; в горах ночью −3…−8 °C, днём +3…+8 °C.