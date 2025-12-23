Ройа и Эльчин Джафаров спели дуэтом - ВИДЕО

Новый дуэт народной артистки Ройи Айхан и популярного исполнителя Эльчина Джафарова – песня «Can» (музыка и слова Рафаэля Шабанова) - вызвал большой интерес у слушателей ещё до официального релиза.

Песня «Can» в последние дни набрала популярность в социальных сетях, а её отрывки стали настоящим трендом в TikTok - примечательно, что официальный релиз композиции состоялся только сегодня уже после того, как песня успела полюбиться аудитории и разойтись по соцсетям, закрепив за собой статус хита.

Песня «Can» уже доступна на YouTube, Spotify, Apple Music и других ведущих музыкальных платформах.

Читайте по теме:

Айгюн Кязимова и Самир Багиров спустя годы воссоединились на сцене с песней «Bir daha» - ВИДЕО

Ройа Айхан откровенно о детской травме: «Боялась, что нас выселят за неоплату аренды дома…» - ВИДЕО