В США более 8 тыс. рейсов задержали или отменили из-за непогоды

Не менее 8 тыс. авиарейсов в США были отменены или задержаны в США на фоне неблагоприятных погодных условий.

Такие данные из специализированного портала FlightAware приводит телеканал CBS News.

По его сведениям, 30 ноября были задержаны 7 460 рейсов, вылеты еще 664 авиарейсов отменены.

Метеорологи ранее предупреждали о наступлении снежной и холодной погоды в ряде американских штатов. Как отмечает телеканал CBS News, наибольшее число задержек и отмен рейсов было зафиксировано в аэропортах Бостона (штат Массачусетс), Детройта (штат Мичиган), Миннеаполиса (штат Миннесота), Нью-Йорка и Чикаго (штат Иллинойс).