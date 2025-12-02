Саакашвили обвинил власти Грузии в порче отношений не только с Западом, но и ближайшими соседями

Находящийся в заключении в Грузии экс-президент этой страны Михаил Саакашвили обвинил нынешние власти страны в ухудшении отношений не только с западными партнерами, но и с ближайшими соседями — Арменией и Азербайджаном.

«[Премьер-министр Грузии Ираклий] Кобахидзе просит Армению выдворить грузинские НПО из Еревана (который теперь заполнен грузинами, поскольку конференции, которые раньше проводились в Грузии на западные деньги, теперь все перенесены в Ереван) и закрыть их счета.

Правительство Пашиняна отвечает, что в Армении нет закона об иноагентах и ​​его не планируется, и нет никаких оснований для ограничения свободы грузин. В свою очередь, Кобахидзе угрожает Еревану ограничениями на перемещение товаров», - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Экс-президент обратил внимание на то, что грузинская сторона начала создавать проблемы и для Азербайджана.

«Тем временем Тбилиси уже создал проблему с перемещением товаров для Азербайджана. Азербайджанские издания справедливо видят в этом влияние России», - подчеркнул Саакашвили, отметив «праведный гнев официального Баку».