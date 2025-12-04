 Завтра в Баку состоится заседание азербайджано-иракской МПК | 1news.az | Новости
Политика

Завтра в Баку состоится заседание азербайджано-иракской МПК

First News Media
Завтра в Баку состоится заседание азербайджано-иракской МПК

Четвертое заседание Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираком состоится 4 декабря в Баку.

Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр цифрового развития и транспорта - Рашад Набиев, с иракской - министр связи Хайям Эль-Ясри.

Хайям Эль-Ясри с сегодняшнего дня находится в Баку. В ходе визита, как отмечалось ранее, будет обсуждаться ход реализации подписанных между двумя странами соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Визит направлен на укрепление стратегического партнерства в экономической и инвестиционной сферах, а также изучению новых возможностей сотрудничества в области связи и цифрового развития.

Предыдущее, третье заседание межправкомиссии прошло в декабре 2023 года в Багдаде.

По данным на 2024 год, в Азербайджане работают около 170 иракских компаний в различных секторах. Азербайджанские компании участвовали в крупных инфраструктурных проектах в Ираке в качестве подрядчиков. Наличие спроса в Ираке в таких областях, как строительство, энергоснабжение, водоснабжение, прокладка дорог и мостов, открывает новые возможности для деятельности компаний.

312

