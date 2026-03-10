Гуманитарная помощь, отправленная в Иран, достигла пограничного пункта «Астара» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Гуманитарная помощь, направленная из Азербайджана в Исламскую Республику Иран, достигла погранично-пропускного пункта «Астара».

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, гуманитарная помощь была доставлена на пограничный пункт транспортными средствами Министерства чрезвычайных ситуаций.

Гуманитарная помощь включает около 30 тонн продуктов питания, в том числе 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, свыше 4 тонн питьевой воды, около 600 килограммов чая, а также около 2 тонн медикаментов и медицинских средств.

В настоящее время транспортные средства с гуманитарной помощью отправляются с пограничного пункта «Астара».

Отметить, что гуманитарная помощь была организована для удовлетворения потребностей соседнего и дружественного иранского народа после телефонного разговора между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом 8 марта.

