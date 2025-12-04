Байрамов и Каллас обсудили расширение сотрудничества в сфере энергобезопасности - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас в рамках 32-го заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), проходящего в Вене.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. Была выражена удовлетворенность возрастающей динамикой контактов высокого уровня между сторонами, подчеркнута важность поддержания продуктивности этих связей.

Стороны также заявили о необходимости расширения диалога и сотрудничества в рамках существующих механизмов, в том числе в сферах энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, а также торгово-экономической отрасли.

Была высоко оценен вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза. Стороны обсудили проекты, реализуемые в области возобновляемых источников энергии, вопросы энергоэффективности и экспорта электроэнергии.

Была отмечена важность шагов, предпринимаемых для расширения инфраструктурных возможностей по существующим маршрутам и создания новых коммуникаций с целью повышения и диверсификации транспортного потенциала нашего региона.

Представитель ЕС была проинформирована о вопросах региональной безопасности, постконфликтных реалиях в Южно-Кавказском регионе, усилия Азербайджана по обеспечению устойчивого мира и стабильности, а также о последних событиях и ожиданиях страны в рамках ее мирной повестки.

На встрече также обсуждались другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

