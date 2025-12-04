 Байрамов и Каллас обсудили расширение сотрудничества в сфере энергобезопасности - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Байрамов и Каллас обсудили расширение сотрудничества в сфере энергобезопасности - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:59 - 04 / 12 / 2025
Байрамов и Каллас обсудили расширение сотрудничества в сфере энергобезопасности - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас в рамках 32-го заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), проходящего в Вене.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. Была выражена удовлетворенность возрастающей динамикой контактов высокого уровня между сторонами, подчеркнута важность поддержания продуктивности этих связей.

Стороны также заявили о необходимости расширения диалога и сотрудничества в рамках существующих механизмов, в том числе в сферах энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, а также торгово-экономической отрасли.

Была высоко оценен вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза. Стороны обсудили проекты, реализуемые в области возобновляемых источников энергии, вопросы энергоэффективности и экспорта электроэнергии.

Была отмечена важность шагов, предпринимаемых для расширения инфраструктурных возможностей по существующим маршрутам и создания новых коммуникаций с целью повышения и диверсификации транспортного потенциала нашего региона.

Представитель ЕС была проинформирована о вопросах региональной безопасности, постконфликтных реалиях в Южно-Кавказском регионе, усилия Азербайджана по обеспечению устойчивого мира и стабильности, а также о последних событиях и ожиданиях страны в рамках ее мирной повестки.

На встрече также обсуждались другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

16:16

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

Как сообщает 1news.az, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Cтороны рассмотрели повестку сотрудничества Азербайджан-ЕС, приветствовали положительную динамику в контактах на высоком уровне и обсудили расширение сотрудничества в сферах энергетической безопасности, транспорта и связи, торговли и зеленого перехода.

Джейхун Байрамов проинформировал К.Каллас о текущей региональной ситуации и предоставил подробную информацию об усилиях Азербайджана по продвижению устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

Поделиться:
479

Актуально

Xроника

Канцлер Германии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика

Обсуждены перспективы отношений между Азербайджаном и Францией

Политика

Азербайджан и Ирландия обсудили положительную динамику сотрудничества

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Политика

Джейхун Байрамов обсудил с грузинской коллегой новые совместные проекты - ФОТО

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Канадой

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО

Обсуждены перспективы отношений между Азербайджаном и Францией

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Турецкий профессор: Участие Мехрибан Алиевой могло бы придать реставрации Айя-Софии особое значение

Джамиля Гасанлы отпустили после дачи показаний в рамках дела Рамиза Мехтиева - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане назначено повторное обследование лиц, получивших отсрочку от армии

Арестован задержанный сотрудниками СГБ Мамед Ибрагимли - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Джейхун Байрамов обсудил с грузинской коллегой новые совместные проекты - ФОТО

Сегодня, 00:18

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Канадой

Сегодня, 00:17

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО

Сегодня, 00:15

Над Азербайджаном можно наблюдать «Суперлуние»

Сегодня, 00:06

Обсуждены перспективы отношений между Азербайджаном и Францией

Сегодня, 00:02

Байрамов и Каллас обсудили расширение сотрудничества в сфере энергобезопасности - ОБНОВЛЕНО

04 / 12 / 2025, 23:59

Жители Азербайджана смогут наблюдать один из ярчайших зимних метеорных потоков – Геминиды

04 / 12 / 2025, 23:43

В подземном переходе в Баку произошел обрыв эскалатора: есть пострадавшие

04 / 12 / 2025, 23:40

Азербайджан и Ирландия обсудили положительную динамику сотрудничества

04 / 12 / 2025, 23:20

Испания отказывается от участия в «Евровидении-2026»

04 / 12 / 2025, 23:02

Анонс выхода находящейся под домашним арестом Раксаны Исмаиловой в прямой эфир вызвал бурное обсуждение в сети - ФОТО

04 / 12 / 2025, 22:58

Словения также бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля

04 / 12 / 2025, 22:36

Ирландия бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля

04 / 12 / 2025, 22:34

Решена судьба Израиля на «Евровидении-2026»: EBU принял окончательное решение

04 / 12 / 2025, 22:25

Нидерланды официально отказались участвовать в «Евровидении 2026»

04 / 12 / 2025, 22:10

В суде над гражданами Армении завершилось защитительное выступление адвокатов обвиняемых - ФОТО

04 / 12 / 2025, 21:50

Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний НАТО о нерасширении

04 / 12 / 2025, 21:30

Попытка кибератаки на систему выбора льготных квартир успешно предотвращена – СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

04 / 12 / 2025, 21:09

Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом и учредителем Фонда этнического взаимопонимания США - ФОТО

04 / 12 / 2025, 20:43

Канцлер Германии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

04 / 12 / 2025, 20:26
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30