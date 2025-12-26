Армения рассчитывает на продвижение по вопросам границ с Азербайджаном и Турцией в 2026 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках проекта «Перекрёсток мира» откроется широкое поле деятельности для Комитета государственных доходов (КГД).

Как передают армянские СМИ, об этом премьер заявил в КГД Армении.

По его словам, речь идёт о практической фазе реализации проекта TRIPP, которая начнётся в 2026 году. Пашинян отметил, что это позволит достичь нового уровня технической и содержательной оснащённости на всех таможенных пунктах страны.

«Для нас это вызов, но и возможность, поскольку соглашения от 8 августа 2025 года обеспечили доступ к современным технологиям, которые помогут выполнять работу более качественно. Мы ожидаем развития событий не только на границе Армения Азербайджан, но и Армения Турция», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что в организационном плане Армения должна сформировать новые экономические и логистические возможности, что открывает перспективы для диверсификации экономики.