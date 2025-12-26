Расим Мусабеков: Азербайджан вправе объявить виновных в трагедии с самолетом AZAL в розыск через Интерпол

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прислал в Баку письмо, в котором сообщил о прекращении уголовного дела по аварии самолета AZAL. По-видимому, привлекать к ответственности лиц, чьи действия и бездействия привели к гибели 38 пассажиров и членов экипажа азербайджанского авиалайнера, российские следоки не намерены.

Как передает 1news.az, об этом написал на своей странице в в Facebook депутат Милли Меджлиса 6-го созыва, политолог Расим Мусабеков.

"Я не юрист, но предполагаю, что Прокуратура Азербайджанской Республики в праве самостоятельно начать дознание в отношении лиц, проходивших по материалам дела и объявить их в розыск посредством обращения в Интерпол. Принимая во внимание репутацию России и ее правохранительных органов в случае с сбитым Малазийским боингом в небе Украины, обращение Азербайджанской прокуратуры, не останется без внимания".

