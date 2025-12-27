 Неизвестный напал на женщин с ножом в метро Парижа | 1news.az | Новости
В мире

Неизвестный напал на женщин с ножом в метро Парижа

First News Media
В Париже мужчина с ножом напал и ранил трех женщин в метро.

Об этом сообщила газета Le Parisien.

Как уточняет издание, нападения произошли на трех станциях метро в промежутке между 16:15 и 16:45.

Пострадавшим оперативно оказали первую помощь, они получили лишь легкие ранения. При этом, по словам источника в полиции, одна из женщин беременна.

При помощи камер видеонаблюдения удалось опознать нападавшего, которым оказался мужчина 2000 года рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Источник в полиции добавил, что террористическая версия исключается, скорее всего, это дело рук «неуравновешенного или, по крайней мере, психологически неустойчивого человека».

