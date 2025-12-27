Стало известно время двусторонней встречи Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп 28 декабря проведет встречу с Владимиром Зеленским во Флориде.

Об этом говорится в распространенном Белым домом графике американского лидера.

Согласно документу, двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (00:00 по бакинскому времени). Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, куда он приехал на выходные.

Ранее Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США намерен поднять территориальные вопросы, в том числе выход ВСУ из Донбасса, а также использование Запорожской АЭС. Как он утверждал, в целом план урегулирования кризиса на Украине из 20 пунктов согласован между Украиной и США "на 90%".

Источник: ТАСС