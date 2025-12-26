 Патриарх Кирилл поздравил Президента Ильхама Алиева | 1news.az | Новости
Патриарх Кирилл поздравил Президента Ильхама Алиева

First News Media20:40 - Сегодня
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Трудясь на высоком посту Президента Азербайджанской Республики, Вы проявляете деятельную заботу о родной стране и своих соотечественниках, проводите успешную социально-экономическую политику, вносите существенный вклад в формирование международной повестки дня и поддержание общественного порядка. В нынешних непростых геополитических условиях решение этих задач требует от государственного лидера стратегического мышления, большой ответственности и особого аналитического подхода.

Искренне признателен Вам за поддержку доброго соработничества Бакинской епархии Русской Православной Церкви и органов государственной власти Азербайджанской Республики. Надеюсь, что развитие сложившихся взаимоотношений будет и впредь способствовать утверждению в жизни людей традиционных нравственных ценностей.

Желаю Вам телесного здоровья и душевного мира, помощи свыше и успехов в дальнейшем служении на благо азербайджанского народа".

