По инициативе Лейлы Алиевой в Евлахе было организовано новогоднее празднество для детей - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в преддверии Нового года в Евлахе было проведено новогоднее празднество для детей.

Как сообщили в IDEA, в рамках праздничного мероприятия 30 детям разных возрастных групп были преподнесены в подарок велосипеды и средства защиты для велосипедистов. Эта инициатива подарила детям ощущение счастья и праздничного настроения в канун Нового года.

Отмечается, что по инициативе Лейлы Алиевой регулярно проводятся масштабные проекты гуманитарного, образовательного, медицинского, социального, экологического и иного характера как в различных регионах Азербайджана, так и в ряде зарубежных стран. Особое место среди этих инициатив занимает организация мероприятий для воспитанников детских домов, интернатов, детей, нуждающихся в лечении и особой заботе, особенно в праздничные дни.

Для того, чтобы порадовать детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в повышенном внимании, дать им возможность почувствовать атмосферу праздника, подобные мероприятия проводятся на постоянной основе.