Израиль стал первой страной, официально признавшей Сомалиленд
Израиль объявил о признании Сомалиленда, который в одностороннем порядке провозгласил отделение от Сомали, «государством».
Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля.
Согласно сообщению, Израиль признал Сомалиленд «независимым государством».
Сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Гидеон Саар и так называемый президент Сомалиленда Мухаммед Абдуллахи подписали соответствующее «решение о признании».
В заявлении также были опубликованы кадры видеосвязи, во время которой Нетаньяху и Абдуллахи подписали документ о «признании».
Нетаньяху выразил удовлетворение этим решением и пригласил Абдуллахи с официальным визитом в Израиль.
Израильский премьер также сообщил о намерении передать президенту США Дональду Трампу на встрече, запланированной на конец месяца, просьбу Сомалиленда о присоединении к «Авраамовым соглашениям», которые открывают путь к нормализации отношений с Израилем.
Израиль стал первой страной, признавшей Сомалиленд.