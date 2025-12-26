Израиль стал первой страной, официально признавшей Сомалиленд

Израиль объявил о признании Сомалиленда, который в одностороннем порядке провозгласил отделение от Сомали, «государством».

Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля.

Согласно сообщению, Израиль признал Сомалиленд «независимым государством».

Сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Гидеон Саар и так называемый президент Сомалиленда Мухаммед Абдуллахи подписали соответствующее «решение о признании».

В заявлении также были опубликованы кадры видеосвязи, во время которой Нетаньяху и Абдуллахи подписали документ о «признании».

Нетаньяху выразил удовлетворение этим решением и пригласил Абдуллахи с официальным визитом в Израиль.

Израильский премьер также сообщил о намерении передать президенту США Дональду Трампу на встрече, запланированной на конец месяца, просьбу Сомалиленда о присоединении к «Авраамовым соглашениям», которые открывают путь к нормализации отношений с Израилем.

Израиль стал первой страной, признавшей Сомалиленд.