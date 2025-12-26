Госслужащих в Казахстане будут отбирать по умению работать с ИИ

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о том, как госслужащих обучают работе с ИИ, сообщает Orda.kz.

Речь идёт об обучающей программе министерства, которая ориентирована на госслужащих.

«Программа уже сегодня охватывает 50 тысяч госслужащих. Со временем курсы по искусственному интеллекту для них станут обязательными. Человек не сможет работать, если он не прошел курсы по ИИ либо не обладает соответствующими навыками», - заявил Жаслан Мадиев на пресс-конференции.

По его словам, это необходимо для того, чтобы государственная служба в стране была компетентной, высокоэффективной и могла бороться с бюрократией.

«Мы считаем, что необходимо обучать всех госслужащих тренировать и ИИ-агентов, и модели, и мультиагентные платформы, а также предоставлять им соответствующие ресурсы: вычислительные мощности, наборы данных, языковые модели. Уже сегодня люди, которые не имеют опыта программирования и работы в IT-сфере, способны научиться создавать таких агентов. И мы этому обучаем», - добавил глава МИИЦР.

По данным ведомства, около 3 000 госслужащих на сегодня прошли обучение по работе на платформе и созданию ИИ-агентов.