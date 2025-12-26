Министр иностранных дел Азербайджана: Существует потенциал для сотрудничества с Арменией и в других сферах

Некоторое время назад процесс отправки из Азербайджана в Армению нефтепродуктов был создан с нуля и сформировался как новый пример экономического сотрудничества между двумя странами. Такая инициатива была начата со стороны Армении, а Азербайджан, проявив добрую волю, стал причиной начала этого процесса.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Он отметил, что существует потенциал для сотрудничества с Арменией и в других сферах. В случае поступления обращений по сотрудничеству в области торговли, технической и других сферах азербайджанская сторона может рассмотреть эти возможности. Однако ожидания должны быть адекватными, поскольку процессы все еще находятся на стадии формирования и существуют специфические технические требования.

«Кроме того, данная инициатива имеет и большое политическое и психологическое значение. Например, поступление азербайджанской продукции в Армению на фоне прежних отношений оценивается как позитивное развитие. Однако до сих пор в обществе существуют мнения, что могут быть лица, выступающие против приема некоторых продуктов. Таких случаев немного, но они существуют. В целом ожидается продолжение этого сотрудничества, однако ожидания относительно процессов и результатов должны быть реальными и соответствующими», — подчеркнул министр иностранных дел.