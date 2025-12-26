Фонд Возрождения Карабаха успешно прошёл надзорный аудит ISO 9001:2015

Фонд Возрождения Карабаха (QDF) успешно прошёл надзорный аудит в рамках международной сертификации согласно стандарту ISO 9001:2015 по Системе управления качеством.



По результатам аудита было подтверждено, что процессы управления Фонда полностью соответствуют требованиям международных стандартов, а механизмы контроля качества эффективно применяются на этапах планирования, реализации и мониторинга деятельности Фонда.



Надзорный аудит положительно оценил постоянное совершенствование внутренних процедур Фонда, повышение прозрачности и эффективности, а также сохранение ориентированного на качество подхода во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами.



Напомним, что в августе 2024 года Фонд Возрождения Карабаха был удостоен международного сертификата соответствия ISO 9001:2015 по Системе управления качеством, что является важной вехой, подчеркивающей приверженность Фонда управлению качеством и непрерывному улучшению внутренних процессов.



Аудит и сертификация были проведены специализированными международными аудиторами компании TÜV Austria GMBH в соответствии с международными стандартами.



ISO 9001:2015 — это международно признанный стандарт систем управления качеством, направленный на повышение удовлетворённости заинтересованных сторон и эффективности управления через внедрение процессного подхода, обучение персонала и постоянное улучшение.



Сертификат отражает обязательство Фонда поддерживать высокие стандарты качества во всех операциях и деятельности, способствуя устойчивому и стабильному развитию и прямо поддерживая цели институционального развития Фонда.



Сертификация также укрепит доверие и уверенность среди бенефициаров, партнёров, доноров и широкой общественности — всех заинтересованных сторон.



Сохранение соответствия стандарту ISO 9001:2015 остаётся одним из ключевых приоритетов стратегии институционального развития Фонда, и в будущем Фонд намерен продолжать внедрять практики управления в соответствии с международными стандартами.