Двое граждан Азербайджана привлечены к ответственности за кибератаки на систему MİDA

3 декабря 2025 года во время продажи 627 квартир по проектам Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) через систему «Льготное жильё» на портале «Электронное правительство» работа системы находилась под контролем и была надёжно защищена. Безопасность обеспечивали Служба государственной безопасности (СГБ), Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, а также MİDA.

В ходе осуществления контроля за процессом выбора квартир и мер по обеспечению информационной безопасности были зафиксированы различные попытки кибератак, которые были оперативно выявлены и нейтрализованы.

По соответствующим выявленным фактам в Службе государственной безопасности было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что граждане Азербайджанской Республики- Дж.Сулейманлы и Т.Абдулов - с целью ускорения процесса получения жилья на льготных условиях для различных граждан, обратившихся к ним, а также предоставления этим гражданам незаконных преимуществ, заранее получили и, используя специальные технические возможности в сфере информационных технологий, адаптировали специальное программное обеспечение. Посредством незаконного внедрения данного программного обеспечения в пользовательскую страницу информационной системы «Льготное жильё» MİDA, обеспечивающую процесс выбора квартиры, а также в интегрированный в неё механизм защиты, 3 декабря 2025 года в 11:00 они совершили действия, направленные на умышленное создание серьёзных препятствий нормальному функционированию компьютерной инфраструктуры.

Указанные лица привлечены Службой государственной безопасности к уголовной ответственности по статьям 273.3.1 и 273.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (незаконное вмешательство в компьютерную систему - действия, направленные на повторное умышленное воспрепятствование работе компьютерной системы путём умышленного ввода компьютерных данных без соответствующих прав).

В настоящее время по связанным обстоятельствам продолжаются следственно-оперативные мероприятия.