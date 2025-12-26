 Лейла и Алена Алиевы приняли участие в заключительной церемонии награждения победителей Детского художественного фестиваля - ФОТО | 1news.az | Новости
Лейла и Алена Алиевы приняли участие в заключительной церемонии награждения победителей Детского художественного фестиваля - ФОТО

First News Media22:40 - 26 / 12 / 2025
При организации Министерства культуры, Министерства науки и образования и Центра Гейдара Алиева завершился очередной Детский художественный фестиваль. 26 декабря в Центре Гейдара Алиева прошла заключительная церемония награждения победителей фестиваля.

В церемонии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева.

Сначала была представлена информация о фестивале. Отмечалось, что целью фестиваля, проводимого с 2023 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, является привитие молодому поколению национально-нравственных ценностей, сохранение и продолжение традиционных видов искусства, воспитание молодежи, преданной своему государству и родине. Проект также является составной частью деятельности Фонда Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по поддержке культуры и молодых талантов.

Детский художественный фестиваль – это не только конкурс, но и широкая творческая платформа, направленная на развитие детей, вносящая вклад в формирование у них навыков командной работы, сценической культуры, творческого подхода и самовыражения. Эта платформа вывела Детский художественный фестиваль за рамки конкурсного формата, превратив его в культурный механизм, способствующий формированию кадрового резерва талантов по всей стране. Так, фестиваль, объединяющий детей в возрасте от 6 до 17 лет из всех регионов Азербайджана, в прошедший период создал широкие возможности для творческого обмена по профессиональной и любительской категориям.

Показатель - более чем 27 тысячи заявок, поданных на нынешний фестиваль, стартовавший в марте 2025 года, вновь подтверждает масштаб проекта и растущий интерес детей к искусству.

По результатам отборочных этапов определены победители в 19 индивидуальных и 5 коллективных номинациях. Таким образом, общее число победителей фестиваля составило 512 человек.

Выступая на мероприятии, министр культуры Адиль Керимли отметил, что одним из основных направлений культурной политики, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева, является государственная поддержка в деле выявления молодых кадров и талантливой молодежи. По словам министра, под руководством Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой Фондом Гейдара Алиева реализуется большое количество проектов, направленных на выявление молодых талантов, поддержку их обучения и, вместе с тем, содействие их личностному развитию.

«В эти годы многие наши молодые талантливые ребята были привлечены к программам обучения за рубежом по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева и лично Мехрибан ханым Алиевой, были предприняты различные шаги в направлении их личностного роста. Детский художественный фестиваль проводится по инициативе и идее вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Одной из целей было создание механизма для выявления на всей территории страны детей и молодежи с творческим мышлением, обладающих особым природным дарованием, их раскрытия и проведения с ними индивидуальной работы по развитию. Именно на основе этой идеи и был реализован данный проект. Детский художественный фестиваль, проводимый во второй раз и являющийся очень важным проектом по своему содержанию и идее, — это не просто мероприятие. На фестиваль подали заявки дети и молодежь из 86 городов и районов страны, включая районы столицы. На основе трехэтапного отбора определены победители в 24 номинациях. Это обширная платформа по выявлению творческих личностей. Здесь формируется кадровый резерв молодых талантов. На основе созданной электронной аналитической платформы мы определяем, какие таланты имеются в каком регионе, какие регионы проявляют наибольший интерес к различным видам искусства. Мы знаем, какие таланты присутствуют в каких регионах. Это, с одной стороны, позволяет в будущем осуществлять управление сферой культуры на основе данных, а с другой – создает широкие возможности для выявления этих талантов на первоначальном этапе и их дальнейшего привлечения сначала к профессиональному обучению, а затем к работе в профессиональной сфере культуры», – подчеркнул министр культуры.

Далее состоялась церемония награждения победителей фестиваля. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила победителей и пожелала им успехов.

Затем был представлен концерт с участием победителей. В рамках программы победители выступили как с сольными номерами, так и в дуэтах с известными деятелями искусства, а также представили специально подготовленные музыкально-сценические композиции.

Победитель в номинации «Живопись» — десятилетняя Мелисса Гулиева, представитель Центра развития детей и молодежи номер 5, в интервью АЗЕРТАДЖ сказала, что победу ей принесло произведение, изображающее древние базары: «Я очень рада быть в числе победителей. В дальнейшем я буду продолжать работать над собой и создавать еще более красивые работы».

Занявший первое место в категории «Академический вокал» двенадцатилетний Рауль Гусейнов победил с исполнением песни Фикрета Амирова «Гюлярям, гюльсян». Он отметил, что соперники были достаточно сильными, но победу удалось одержать без особых трудностей. Рауль сказал , что занимается музыкой три года и впервые занял первое место. Р.Гусейнов планирует продолжать деятельность в этом направлении и представлять Азербайджан на международной арене.

Отметим, что Детский художественный фестиваль, основываясь на принципах инклюзивности, обеспечивает равное участие каждого ребенка. В рамках фестиваля дети с ограниченными возможностями здоровья также участвовали и побеждали в номинациях исполнения на гармони, декоративно-прикладного искусства и живописи. Доступная среда, созданная для детей, нуждающихся в особом уходе, позволила им свободно демонстрировать свои таланты. Фестиваль служит продвижению равных возможностей и социальной интеграции в сфере культуры.

Предполагается, что в последующие годы проект будет продолжен в более широком формате и станет поддержкой на пути творчества тысяч детей.

