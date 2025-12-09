Президент Азербайджана провёл с председателем Нацсовета Словакии встречи один на один и в расширенном составе - ФОТО

9 декабря в Братиславе состоялись встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши в формате один на один и расширенном составе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Национального совета Словакии встретил главу нашего государства.

Президент Азербайджана оставил запись в книге памяти.

Сначала Президент Ильхам Алиев провел встречу с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши в формате один на один.

Затем состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций.

Председатель Национального совета Словацкой Республики поздравил главу нашего государства с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и историческим документом о нормализации отношений.

Выразив удовлетворение сложившимися отношениями между парламентами двух стран, Рихард Раши вспомнил свой визит в Азербайджан, Карабах и оценил участие словацких компаний в восстановлении освобожденного от оккупации села Баш Гарвенд Агдамского района как пример дружбы между нашими странами.

Глава государства поблагодарил за поздравления.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в прошлом году был подписан документ о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Словакией, отметил, что отношения двух стран развиваются на этой основе.

На встрече была затронута важность парламентской дипломатии между Азербайджаном и Словакией, рассмотрены вопросы сотрудничества парламентских институтов наших стран в рамках международных межпарламентских структур.

В ходе беседы было отмечено наличие больших возможностей для сотрудничества в сфере энергетики, оборонной промышленности, в гуманитарной, спортивной, туристической и других областях, запуска прямых авиарейсов.