 Уголовное дело в отношении Азера Захида прекращено
Уголовное дело в отношении Азера Захида прекращено

First News Media18:45 - Сегодня
Принято решение по уголовному делу ведущего Азера Захида и его помощника Ровшана Тахмазова, обвиняемых в организации азартных игр в социальной сети TikTok.

Как сообщает Oxu.Az, расследование завершено, и уголовное дело в отношении обоих лиц прекращено.

Напомним, что в декабре 2024 года в отношении Азера Захида и его помощника было возбуждено уголовное дело по статьям 193-1.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (легализация имущества в крупном размере, полученного преступным путем, совершенная организованной группой), 244-1.2.2 (организация азартных игр) и 244-1.2.4 (совершенные группой лиц по предварительному сговору). В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Решением Наримановского районного суда оба были освобождены из-под стражи, и в отношении них была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

