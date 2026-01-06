Врач воинской части привлечён к ответственности по делу о смерти солдата

В Бакинском военном суде начался судебный процесс по уголовному делу, возбужденному по факту смерти военнослужащего Н-ской воинской части, солдата Фариза Исаева.

Как сообщает АПА, по делу к ответственности привлечён врач воинской части, старший лейтенант медицинской службы Вагиф Мамедов. Он обвиняется по статье 342.1-1 Уголовного кодекса (халатное отношение к службе, повлекшее по неосторожности смерть пострадавшего или другие тяжкие последствия).

Сегодня под председательством судьи Фикрета Алиева в Бакинском военном суде состоялось подготовительное заседание.

В ходе процесса было принято решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение.

Судебное заседание назначено на 19 января.

Напомним, в мае прошлого года военнослужащий Фариз Садыг оглу Исаев, призванный на военную службу из села Хачмаз Огузского района, скончался спустя три дня после прибытия в воинскую часть. Согласно информации, солдату с высокой температурой ввели инъекцию антибиотика, после чего он впал в шок и умер.

Сотрудниками Сумгайытской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики проведён осмотр места происшествия, назначена экспертиза для установления причины смерти, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Сумгайытской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведено предварительное расследование.