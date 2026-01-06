Широкое распространение гриппа в Азербайджане: Официальный комментарий

В настоящее время в Азербайджане эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям находится под контролем.

Об этом в комментарии 1news.az заявил эксперт-специалист Министерства здравоохранения АР, инфекционист Тайяр Эйвазов, подчеркнувший, что с целью относительного снижения распространения инфекций необходимые профилактические меры принимаются уже с сентября 2025 года и эти меры проводятся по двум основным направлениям: специфические и неспецифические.

По словам инфекциониста, для гриппа и острых респираторных вирусных инфекций характерна сезонность: «Каждый год в осенне-зимние месяцы, включая период гриппа, наблюдается естественный рост числа случаев заражения этими инфекциями. Наряду с распространением острых респираторных вирусов следует отметить, что именно декабрь–февраль считаются пиковым периодом сезонного гриппа. Необходимо учитывать, что грипп, по сравнению с другими респираторными вирусами, в ряде случаев, особенно у лиц из групп риска, может протекать тяжелее и вызывать осложнения. Именно поэтому вакцинация против гриппа начинается до начала его широкого распространения».

Т.Эйвазов подчеркнул, что с сентября при поддержке Министерства здравоохранения в Азербайджан были завезены высокоэффективные и безопасные противогриппозные вакцины европейского производства, которые на основании обращений бесплатно применяются для населения в медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. Также параллельно проводится широкая информационно-просветительская работа с использованием всех возможностей, в том числе СМИ, с целью обеспечения добровольного и активного участия населения, в первую очередь групп риска, в процессе вакцинации.

«В случае заражения у вакцинированных лиц заболевание в большинстве случаев протекает бессимптомно или в лёгкой форме; особенно у уязвимых групп течение инфекции бывает более мягким и осложнения встречаются реже. Основная цель и задача вакцинации против гриппа - защита именно лиц из групп риска, чтобы их заражение и заболевание не создавали дополнительной нагрузки на систему здравоохранения. Такой подход основан на международной практике и, как и в экономически развитых странах, применяется и в Азербайджане», - отмечает инфекционист.

Т.Эйвазов отмечает, что после введения вакцины против гриппа для формирования иммунитета требуется не менее двух недель и поэтому наиболее подходящими месяцами для вакцинации считаются сентябрь–октябрь: «Вместе с тем проведение вакцинации целесообразно на протяжении всего эпидемиологического сезона, и в настоящее время этот процесс продолжается по всему Азербайджану. Второе направление - это неспецифические меры, которые являются универсальными для всех инфекций, передающихся воздушно-капельным путём. К ним относится соблюдение правил респираторной гигиены и гигиены рук. Население регулярно информируется об этом. Избегать тесных контактов, при необходимости использовать маску, часто проветривать закрытые помещения, своевременно выявлять и изолировать заболевших, прикрывать нос салфеткой или локтем при чихании и кашле, не прикасаться грязными руками к рту и глазам, особенно перед приёмом пищи мыть руки с мылом не менее 20 секунд - всё это входит в перечень данных мер».

Инфекционист подчеркивает, что эти простые правила дают эффективный результат только в том случае, если соблюдаются населением массово: «Основная цель проводимой разъяснительной работы - добиться того, чтобы каждый гражданин серьёзно относился к этим, на первый взгляд простым, но доказавшим свою эффективность правилам. В этом вопросе решающую роль играют ответственность населения и соблюдение рекомендаций. При соблюдении указанных мер возможно предотвратить распространение гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».