Роскошную свадьбу в Дубае организовал для сына брат депутата Рази Нуруллаева - ВИДЕО

Азербайджанский бизнесмен устроил роскошную свадьбу для своего сына в Дубае.

Кадры с мероприятия были опубликованы в социальных сетях.

На видеокадрах видно, что торжество организовано на высоком уровне и с большим размахом.

На празднике выступили Народная артистка Азербайджана Айгюн Казымова, певец Насими Мамедов и другие знаменитости. Ведущей свадьбы была знаменитая телеведущая Нане Агамалиева.

Как сообщает сайт «Yeni Sabah», свадьба, прошедшая в известном отеле «Ritz-Carlton» в Дубае, была организована Хасилом Нуруллаевым, братом депутата Рази Нуруллаева и известным строительным магнатом.

В завершении торжества, был устроен грандиозный фейерверк.

Отметим, что сайт Qafqazinfo обратился к депутату Рази Нуруллаеву за комментарием по поводу вышеуказанных видеокадров. Последний ограничился словами «Да благословит Бог!», однако не ответил на вопрос о том, присутствовал ли сам на мероприятии.