Момент задержания человека, пытавшегося незаконно попасть на борт самолета AZAL - ВИДЕО

First News Media19:00 - Сегодня
Появились кадры задержания в пражском аэропорту мужчины, который пытался проникнуть на борт самолёта по маршруту Прага–Баку авиакомпании AZAL, нарушив правила прохождения контроля безопасности.

Qafqazinfo опубликовал данные кадры.

Напомним, что в аэропорту Праги перед вылетом рейса Прага–Баку авиакомпании AZAL произошёл инцидент с участием постороннего лица, о котором накануне активно сообщили пользователи социальных сетей.

По словам очевидцев, мужчина, не пройдя установленные процедуры контроля безопасности, попытался незаконно попасть на борт воздушного судна до начала посадки пассажиров. Его действия вызвали переполох в зоне ожидания и на перроне. Отмечается, что нарушитель не подчинялся требованиям и вёл себя агрессивно, в результате чего для его нейтрализации были привлечены службы безопасности аэропорта, полиция, специальные подразделения, а также кинологические расчёты. В итоге мужчина был задержан правоохранительными органами.

Особый общественный резонанс вызвали действия одного из бортпроводников AZAL, который первым преградил путь нарушителю и до прибытия сотрудников правоохранительных органов не позволил ему войти в самолёт. По словам очевидцев, сотрудник авиакомпании действовал решительно и профессионально, несмотря на оказанное на него физическое давление, фактически предотвратив возможную угрозу безопасности пассажиров и экипажа.

В социальных сетях пользователи высоко оценили действия экипажа, называя их примером ответственности и профессионализма, а также призывая поощрить сотрудников рейса.

В ответ на запрос 1news.az в авиакомпании Azerbaijan Airlines подтвердили факт инцидента, отметив, что ситуация была взята под контроль своевременно.

В авиакомпании сообщили, что вчера в аэропорту Праги перед вылетом рейса по маршруту Прага — Баку имел место инцидент, связанный с попыткой постороннего лица пройти в воздушное судно, минуя установленные процедуры контроля безопасности. В целях обеспечения безопасности полёта и пассажиров доступ на борт был предотвращён. До прибытия служб аэропортовой безопасности и правоохранительных органов действия нарушителя были пресечены экипажем Azerbaijan Airlines.

В настоящее время по данному инциденту проводится соответствующее разбирательство во взаимодействии с компетентными органами и службами аэропорта.

