Ильхам Алиев распорядился о проведении в 2026 году конкурса «Yüksəliş»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проведению в 2026 году очередного конкурса «Yüksəliş».

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Данным распоряжением глава государства выделил из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете 2025 года, 1 млн манатов Министерству молодежи и спорта на проведение текущих работ, связанных с проведением конкурса в 2026 году.