Трамп обещает, что триумфальная арка в Вашингтоне «превзойдет остальные»
Президент США Дональд Трамп объявил, что в Вашингтоне будет построена триумфальная арка, которая «превзойдет все остальные» подобные сооружения в других городах мира.
Соответствующее заявление он сделал на рождественском приеме в Белом доме в воскресенье.
«[Вашингтон] - единственный город большого значения в мире, где нет триумфальной арки <...>. И эта превзойдет все остальные», - сказал он.
Американский лидер отметил, что планируемое сооружение будет напоминать Триумфальную арку в Париже. «Но, честно говоря, превзойдет его, превзойдет во всех отношениях», - обещал Трамп.
Он уточнил, что триумфальная арка будет располагаться на противоположной от Мемориала Линкольна стороне Арлингтонского моста.
В октябре Трамп сообщал о намерении возвести такое сооружение, приурочив его к 250-летию независимости США, и показал его модель в миниатюре.
