Хакан Фидан: смена руководства в Иране может открыть путь к завершению войны

Глава МИД Турции Фидан в интервью телеканалу TRT Haber заявил, что формирование нового руководства в Иране может создать возможность для прекращения войны, однако риск расширения конфликта по-прежнему вызывает серьезную тревогу.

По словам главы турецкой дипломатии, Анкара обеспокоена возможной эскалацией: «Риск распространения нас беспокоит». Он подчеркнул, что Турция работает с рядом государств для выработки общего подхода и предотвращения дальнейшего обострения.

Фидан также резко раскритиковал удары Ирана по странам региона.

«Неизбирательные бомбардировки Ираном стран-посредников - Омана, Катара, Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании - это невероятно неправильная стратегия», - заявил он.

Глава МИД Турции охарактеризовал логику действий Тегерана следующим образом:

«Стратегия такова: если я тону, я потяну за собой весь регион».

Комментируя американо-израильские удары и ответные шаги Ирана, Фидан также отметил, что, по его мнению, если бы иранская сторона лучше понимала внутреннее давление, с которым сталкивается президент США Трамп, и пошла на определенные шаги заранее, «давление со стороны Израиля могло бы быть не столь эффективным».