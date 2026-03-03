 Эрдоган: Беззаконие в мире превращается в норму | 1news.az | Новости
Эрдоган: Беззаконие в мире превращается в норму

First News Media23:52 - 03 / 03 / 2026
Эрдоган: Беззаконие в мире превращается в норму

Не только регион, но и мировое сообщество в целом, переживают критический период, выраженный в бездействии и кризисе международныx институтов и организаций. Традиционная дипломатия теряет смысл, а нормы международного права игнорируются.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам программы ифтара в парламенте Турции.

По его словам, мировая система отношений, сформированная по итогам Второй мировой войны, рушится. «Мир «нагрет» до предела и может вспыхнуть от малейшей искры. Несправедливость усугубляется повсеместно, принимая хронический характер», - сказал он.

Президент Турции отметил, что до конца неясно, какая система придет на замену современной. «Наш мир стремительно движется к хаотической эпохе, где царят грубая сила и право сильного. Атаки на Иран являются очередным тому свидетельством», - подчеркнул он.

Глава государства выразил сожаление в связи с тем фактом, что принципы, которые символизировала ООН, а именно многосторонность, суверенное равенство и разрешение споров дипломатическим путем, полностью игнорируются самими странами, стоявшими у истоков действующей системы миропорядка.

«Глобальная система и ценности превратились в «идолов», пожираемых в момент голода. Беззаконие превратилось в норму», - добавил он.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, в сложившейся обстановке, Турция выступает на стороне мира и стабильности. «Анкара за справедливость и развитие. Мы выступаем за решение проблем посредством диалога и дипломатии: за переговоры вместо конфликтов, за мир - вместо войны», - подытожил турецкий лидер.

277

Президент Ильхам Алиев с семьей у праздничного костра - ФОТО

ЦАХАЛ: военные Израиля ударили по «секретному ядерному центру» в районе Тегерана

Более 700 жителей Ирана погибли в результате ударов США и Израиля - КСИР

Посольство Азербайджана в Кувейте обратилось к соотечественникам

Хакан Фидан: смена руководства в Иране может открыть путь к завершению войны

