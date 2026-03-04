Убит командующий ливанским корпусом спецназа КСИР

Израильские военные ликвидировали в Тегеране и.о. командующего ливанским корпусом спецназа "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Давуда Ализаде.

Oб этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на силы обороны Израиля.

Ализаде командовал ливанским корпусом после Мохаммеда Резы Захидини, убитого в апреле 2024 года в Дамаске в результате удара Израиля, и считался «самым высокопоставленным иранским командиром, ответственным за Ливан».

В заявлении армии Израиля отмечается, что ливанский корпус обеспечивает связь между «Хезболлой» и руководством Ирана, поддерживает вооружение организации и выполняет координирующую роль между руководством КСИР и высшим руководством «Хезболлы».