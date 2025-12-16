В Подмосковье подросток напал на школьников, выясняя их национальность, погиб ребенок - ФОТО

В элитной Успенской школе в подмосковном поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе подросток напал с ножом на учащихся.

По предварительным данным, 15-летний ученик, готовившийся к атаке несколько дней, ранил охранника и убил четвероклассника. Детей эвакуировали, нападавшего задержали в ходе штурма.

Нападение произошло около 10 утра по московскому времени. Первыми о случившемся сообщили телеграм-каналы Baza, «Осторожно, Москва», 112 и SHOT.

По данным ТАСС, школьник в балаклаве ударил ножом охранника, распылил перцовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику. Трое человек оказались ранены, ученик четвертого класса погиб, сообщила детский омбудсмен.

Нападавший, как пишет Mash, переоделся в туалете, после чего в течение восьми минут свободно ходил по школьным коридорам, заходил в классы, общался с учителями и учениками, разыскивая конкретную преподавательницу.

Нападавший снимал свои действия на камеру и публиковал ролики в своем телеграм-канале, пишут Mash и «Осторожно, новости». На видео, которое распространилось в cоцсетях, видно, как ученик подходит в коридоре к группе детей и, предположительно, учительнице с вопросом: «Кто вы по национальности?» К нему немедленно подбегает охранник, требуя убрать нож. Подросток отвечает отказом и грубо отдаляет его. Следом он распыляет охраннику в лицо перцовый баллончик и наносит ему удар ножом. В этот момент слышен крик учительницы: «Быстро в кабинеты!» Нападающий устремляется в погоню за одним из школьников, нагоняет его и наносит несколько ударов ножом.

От полученного ранения мальчик погиб. Убитый был из таджикской семьи, сообщил канал «Осторожно Media» со ссылкой на знакомых матери погибшего. По информации 112, его звали Кобилджон А.

Затем, как передает Baza, школьник забаррикадировался в одном из кабинетов с заложником. С ним пытались вести переговоры.

Учащихся в школе детей эвакуировали: более 100 школьников укрылись в соседнем спорткомплексе, некоторые спрятались в Доме молодежи.

При штурме силовики задержали подростка, выведя его из здания в наручниках. Заложник не пострадал.

Нападавшего увезли на допрос. После этого силовики, по данным «Осторожно, Москва», начали осматривать и открывать кабинеты школы, так как незадолго до нападения он собрал в туалете похожий на самодельное взрывное устройство предмет и хотел заложить его в один из кабинетов, утверждает Baza. На месте вызвали кинологов.

По данным «Осторожно, Москва», напуганные родители через несколько минут после нападения пытались вытащить своих детей из окон.

Информацию о погибшем ученике и пострадавшем охраннике позднее подтвердил Следственный комитет. Ведомство возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). О других пострадавших пока ничего не известно.

Подросток на допросе признал свою вину, сообщает ТАСС со ссылкой на СК по Московской области. По данным Mash, имя нападавшего — Тимофей К., ему 15 лет, он ученик 9-Б класса в Успенской школе. Как обратили внимание в MSK1.RU, на футболке подростка, устроившего поножовщину, надпись «No Lives Matter» — «Ничьи жизни не важны». По информации телеграм-каналов, нападавший сделал селфи на фоне убитого ребенка.

Нападавший из Успенской школы готовился к преступлению в течение нескольких дней, утверждает Mash. По данным телеграм-канала, частью подготовки стало создание 11-страничного манифеста под названием «Мой гнев», который он разослал своим одноклассникам. В тексте Тимофей выражал ненависть к обществу и делил людей по национальному и религиозному признакам. По словам знакомых, изначально они не поняли серьезности его намерений и в ответ оскорбляли его.

Источник: «Новая газета»