Зеленский: Появился новый шанс закончить конфликт в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появился новый шанс завершить конфликт в стране.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что встретился с представителями стран так называемой «коалиции желающих», в ходе мероприятия обсудили последовательность дальнейших шагов. Так, 5 января пройдет встреча начальников генеральных штабов, 6 января в Париже состоится саммит на высшем уровне.

«Сейчас у нас новая волна, новый шанс завершить конфликт. И мы благодарны за то, что не одиноки на дипломатическом пути», — отметил Зеленский.

Источник: Лента.ру