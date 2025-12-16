Эрдоган: Турция предупредила Россию и Украину о недопустимости ударов по гражданским судам в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь обратился к теме безопасности судоходства в Черном море.

«Гражданские суда в Черном море не должны браться под прицел», - заявил сегодня турецкий лидер.

«Турция предупредила Россию и Украину о недопустимости ударов по гражданским судам в Черном море», - подчеркнул Эрдоган.

Ранее глава Турецкого государства заявил, что Черное море не должно рассматриваться в качестве арены для сведения счетов, «это не принесет никакой пользы ни России, ни Украине»: «Все нуждаются в безопасности судоходства в Черном море, это необходимо обязательно обеспечить».

Источник: TRT Haber