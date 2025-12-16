В США официально признали фентанил оружием массового поражения

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, который официально классифицирует фентанил (наркотик, опиоидный анальгетик, который применяется для облегчения боли — прим. ред.) в качестве оружия массового поражения.

Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Этим историческим указом, который я подпишу сегодня, мы официально классифицируем фентанил как оружие массового уничтожения, которым он по сути и является. Ни одна бомба не способна на такое», — заявил он.

По словам американского лидера, ежегодно употребление фентанила приводит к 200 — 300 тыс. летальных случаев.

Источник: Gazeta.ru