В Австралии для сирийского торговца, обезвредившего нападавшего, собрали более $1 млн

В Австралии сумма пожертвований в поддержку сирийского торговца фруктами Ахмеда Эль Ахмада, который обезвредил нападавшего во время атаки на пляже Бонди в Сиднее, превысила $1 млн.

Инцидент произошел 15 декабря во время празднования Хануки. Ахмед Эль Ахмад сумел нейтрализовать злоумышленника, и тем самым спас сотни людей. При этом он получил огнестрельные ранения руки и кисти, был прооперирован и в настоящее время продолжает лечение в больнице. По словам врачей, угрозы его жизни нет.

После атаки известный еврейский инвестор и миллиардер Билл Акман выступил с призывом организовать кампанию по сбору средств для Эль Ахмада и его семьи. Вскоре на одной из платформ был запущен сбор средств, в рамках которого сам Акман пожертвовал $100 тыс.

Кампания быстро привлекла внимание общественности: тысячи людей выразили ей поддержку, и общая сумма пожертвований превысила $1 млн. Ожидается, что сбор средств продолжится и сумма будет расти.

По последним данным, жертвами инцидента стали 15 человек, как минимум 40 пострадали. Возраст погибших — от 10 до 87 лет. Один из нападавших, 24-летний Навид Акрам, был задержан на месте в тяжёлом состоянии, его отец погиб во время инцидента.

Власти официально квалифицировали нападение как террористический акт. Австралийская служба безопасности ASIO и федеральная полиция начали масштабное расследование.

Источник: Haberler