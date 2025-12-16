 В Австралии для сирийского торговца, обезвредившего нападавшего, собрали более $1 млн | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Австралии для сирийского торговца, обезвредившего нападавшего, собрали более $1 млн

First News Media16:50 - Сегодня
В Австралии для сирийского торговца, обезвредившего нападавшего, собрали более $1 млн

В Австралии сумма пожертвований в поддержку сирийского торговца фруктами Ахмеда Эль Ахмада, который обезвредил нападавшего во время атаки на пляже Бонди в Сиднее, превысила $1 млн.

Инцидент произошел 15 декабря во время празднования Хануки. Ахмед Эль Ахмад сумел нейтрализовать злоумышленника, и тем самым спас сотни людей. При этом он получил огнестрельные ранения руки и кисти, был прооперирован и в настоящее время продолжает лечение в больнице. По словам врачей, угрозы его жизни нет.

После атаки известный еврейский инвестор и миллиардер Билл Акман выступил с призывом организовать кампанию по сбору средств для Эль Ахмада и его семьи. Вскоре на одной из платформ был запущен сбор средств, в рамках которого сам Акман пожертвовал $100 тыс.

Кампания быстро привлекла внимание общественности: тысячи людей выразили ей поддержку, и общая сумма пожертвований превысила $1 млн. Ожидается, что сбор средств продолжится и сумма будет расти.

По последним данным, жертвами инцидента стали 15 человек, как минимум 40 пострадали. Возраст погибших — от 10 до 87 лет. Один из нападавших, 24-летний Навид Акрам, был задержан на месте в тяжёлом состоянии, его отец погиб во время инцидента.

Власти официально квалифицировали нападение как террористический акт. Австралийская служба безопасности ASIO и федеральная полиция начали масштабное расследование.

Источник: Haberler

Поделиться:
199

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 10°С

От редакции

«Я бы просто крепко-крепко его обняла...»: Мама Мухаммад-Али о своей невосполнимой ...

Общество

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

От редакции

Момент истины для Li Auto: сгоревший электромобиль, убытки и стратегическая ...

В мире

В Австралии для сирийского торговца, обезвредившего нападавшего, собрали более $1 млн

Власти Армении предупреждают о попытках внешнего влияния на выборы

В США официально признали фентанил оружием массового поражения

Эрдоган: Турция предупредила Россию и Украину о недопустимости ударов по гражданским судам в Черном море

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 123 гражданина различных стран

Муссоны могут разрушить объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Пакистане

Крупный ледник «Судного дня» в Антарктиде может обрушиться, последствия необратимы

Трамп о теракте в Сиднее: «Ужасное событие»

Последние новости

ЕС подтвердил поддержку парламентским выборам в Армении в 2026 году

Сегодня, 17:24

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в сфере гражданской авиации

Сегодня, 17:09

В Австралии для сирийского торговца, обезвредившего нападавшего, собрали более $1 млн

Сегодня, 16:50

Молодежь не только курит сигареты, но и покупает наркотики в аптеках - депутат

Сегодня, 16:45

Власти Армении предупреждают о попытках внешнего влияния на выборы

Сегодня, 16:40

В США официально признали фентанил оружием массового поражения

Сегодня, 16:37

Представлен впечатляющий дизайн конкурсной сцены «Евровидения 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

«Карабах» оштрафован за поведение болельщиков

Сегодня, 16:20

Эрдоган: Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения

Сегодня, 16:12

«Я бы просто крепко-крепко его обняла...»: Мама Мухаммад-Али о своей невосполнимой потере - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 16:07

Эрдоган: Турция предупредила Россию и Украину о недопустимости ударов по гражданским судам в Черном море

Сегодня, 15:57

В Би-би-си заявили, что будут защищаться в суде по иску Трампа

Сегодня, 15:50

В Подмосковье подросток напал на школьников, выясняя их национальность, погиб ребенок - ФОТО

Сегодня, 15:40

IDEA организовала массовые кампании по посадке деревьев в Сабирабадском и Джалилабадском районах - ФОТО

Сегодня, 15:35

В Азербайджане уничтожена партия биологически активной добавки из России - ФОТО

Сегодня, 15:25

Синяки как манифест: учителя в Актау выступили против насилия

Сегодня, 15:15

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

Сегодня, 15:10

Студент четвертого курса скончался при трагических обстоятельствах

Сегодня, 15:05

Установлена личность родителей малолетнего ребенка, найденного в Сумгайыте

Сегодня, 15:00

Кто будет освобожден по амнистии?

Сегодня, 14:55
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00