Микки Рурк изменился до неузнаваемости - ФОТО

Легендарный американский актер, номинант на премию «Оскар» Микки Рурк попал в объективы папарацци, когда появился на пороге своего дома в Лос-Анджелесе.

На фотографиях, опубликованных Page Six, 73-летний артист выходит из своего дома, чтобы забрать пакеты с дрставленными продуктами.

На кадрах Рурк выглядит постаревшим и исхудавшим. По мнению журналистов, легендарный голливудский актер «изменился до неузнаваемости».

Отмечается, что фото были сделаны незадолго после того, как появились новости о возможном выселении Рурка с его дома: актер задолжал почти 60 тыс. долларов за его аренду.

Микки Рурк считался одним из самых харизмаьичных актеров Голливуда. Однако его страсть к боксу привела к множеству травм. Сломанный нос и повреждённая скула вынудили актёра обратиться к пластическим хирургам. К сожалению, результат оказался далеко не идеальным, и сам Рурк позднее сообщил, что доверился не тому специалисту.