ЕС подтвердил поддержку парламентским выборам в Армении в 2026 году

«Европейский союз подтверждает свою поддержку проведения свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов в Армении в 2026 году».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном офисом ЕС в РА, передают армянские СМИ.

«ЕС привержен укреплению демократических процессов, прозрачности избирательных процессов и общественного доверия посредством сотрудничества с государственными институтами Армении, гражданским обществом и международными партнерами.

Сильные институты и инклюзивные выборы являются важными столпами демократического будущего Армении», — говорится в заявлении.