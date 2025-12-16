Volkswagen закрывает завод в Германии из-за финансовых проблем

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen впервые за свою 88-летнюю историю закрывает завод на территории Германии.

Об этом сообщило издание Financial Times (FT).



Решение закрыть завод в Дрездене связано с финансовыми проблемами, которые возникли у компании в связи с падением продаж в Китае и Европе. Еще одной причиной стали высокие импортные тарифы со стороны Вашингтона. Закрытие завода является частью программы Volkswagen по сокращению 35 тыс. рабочих мест в Германии.



Уточняется, что завод прекратит работу 16 декабря. Представители Volkswagen отметили, что решение о закрытии производства было принято "нелегкомысленно", так как это "с экономической точки зрения было необходимо".



С открытия производства в Дрездене в 2002 году завод выпустил около 200 тыс. автомобилей. Участок предприятия Volkswagen теперь будет передан Университету Дрездена для создания там исследовательского кампуса по разработке ИИ-чипов.

