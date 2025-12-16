Подписана Конвенция о создании комиссии по искам против РФ за ущерб Украине

В Нидерландах подписана Конвенция о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений о вреде, причиненном Россией Украине в ходе войны.

Как передает РБК-Украина, документ, подписанный представителями 35 государств, предусматривает создание комиссии на базе Совета Европы. В церемонии подписания принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

По словам генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, формирование международного компенсационного механизма осуществляется поэтапно. Первым этапом стало создание в 2023 году реестра убытков для Украины. Вторым этапом станет работа международной комиссии по претензиям, которая займется рассмотрением требований о возмещении ущерба, нанесенного Россией Украине.

Отмечается, что реестр убытков и комиссия обеспечат системный подход к сбору, проверке и анализу данных об ущербе, а также к определению ответственных лиц и государств, обязанных компенсировать причиненный вред.

Третьим этапом глобального механизма станет создание компенсационного фонда, из которого Украина сможет осуществлять выплаты пострадавшим. Вопрос его финансирования в настоящее время обсуждается, при этом основным источником средств, как ожидается, могут стать замороженные российские активы и доходы от них.