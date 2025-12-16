Саудовская Midad один из основных претендентов на покупку международных активов Лукойл

Саудовская компания Midad Energy стала одним из основных претендентов на покупку международных активов российского гиганта Лукойл LKOH , сказали три источника, знакомые с этим вопросом.

Эти активы, оцениваемые примерно в $22 миллиарда и состоящие из нефтяных месторождений, НПЗ и тысяч заправочных станций по всему миру, привлекли заявки со стороны примерно дюжины инвесторов, включая американские Exxon Mobil XOM и Chevron CVX , а также частную инвестиционную компанию Carlyle, сказали источники, сообщает lenta.profinansy.ru.

Midad Energy и Lukoil отказались предоставить комментарий. Министерство финансов США не ответило немедленно на просьбу о комментарии.

Midad Energy предлагает сделку с оплатой денежными средствами полностью, при этом эти деньги будут храниться на депозите, пока c росссийской компании не будут сняты санкции, сказали источники. Участие в сделке могут принять американские фирмы, добавил один из источников.