В мире

Ожидается визит Путина в Турцию

First News Media23:00 - 16 / 12 / 2025
Ожидается визит Путина в Турцию

Официальный визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидается в 2026 году.

Об этом сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"Приглашение российскому лидеру озвучено на высшем уровне. Мы ожидаем этого визита, надеемся, что в следующем году он будет реализован", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что даты пока не определены.

12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию. При возможности такой визит будет организован, отметил он.

