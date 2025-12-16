Ожидается визит Путина в Турцию

Официальный визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидается в 2026 году.

Об этом сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"Приглашение российскому лидеру озвучено на высшем уровне. Мы ожидаем этого визита, надеемся, что в следующем году он будет реализован", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что даты пока не определены.

12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию. При возможности такой визит будет организован, отметил он.