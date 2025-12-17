СМИ: Алексей Оверчук находится в Армении с визитом

Заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук находится в Армении.

Об этом сообщает радиостанция «Свобода».

Официальной информации о его визите и встречах пока нет, отмечает радиостанция.

«На прошлой неделе он заявил, что в какой-то момент Армении придётся выбирать между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом; оставаться одновременно в обоих альянсах невозможно.

Михаил Калугин, директор Четвёртого департамента по странам СНГ МИД России, также заявил вчера, что российская сторона готова проконсультироваться с Ереваном по параметрам инициативы «Путь Трампа» и возможному участию Москвы.

Заместитель председателя Национального собрания Рубен Рубинян заявил, что никаких обсуждений с Россией относительно участия в проекте «Путь Трампа» не было», передает «Свобода».