Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выставляет на продажу подарки, полученные от мировых лидеров

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони собирается распродать на благотворительном аукционе полученные от иностранных лидеров ценные подарки.

По закону глава государства не может пользоваться дарами дороже 300 евро — они пылятся в специальном хранилище Палаццо Киджи, поэтому и было принято решение пустить средства от их продажи на помощь малоимущим.

Всего в списке значатся 270 предметов. Среди них — золотое кольцо с бриллиантами от премьер-министра Узбекистана, драгоценный набор (брошь, кольцо и серьги) от лидера Словакии, серебряный бюст Ганди от Нарендры Моди, фарфор от Виктора Орбана и некая «табличка» от Зеленского. Также присутствуют дизайнерская мебель, брендовые аксессуары и одежда, а также традиционные костюмы из разных уголков мира, в частности - головной убор, полученный от вождя индейской резервации.

Предварительная стоимость подарков составляет более 800 миллионов евро. При этом итоговая сумма может быть еще больше — ведь немало объектов представляют историческую или культурную ценность. На одном из предыдущих аукционов редкостей из «госхрона» с молотка ушла размноженная на ротаторе листовка террористической группы «Красные бригады» о похищении в 1978 году премьер-министра Альдо Моро. При начальной ставке в 600 евро она в итоге была продана за 32 760 евро.

Да вот только история грозит закончиться «по-итальянски»: не успев начаться, аукцион рискует быть сорванным. Все дело в том, что фирма Bertolami Fine Art, которая должна была каталогизировать и оценивать лоты а также организовать торги, оказалась в центре судебного расследования. Выяснилось, что аукционный дом может быть замешан в незаконной торговле археологическими находками, полученными от «черных копателей», и в отмывании средств.

В итоге канцелярия премьер-министра распорядилась пока заморозить проект «до завершения дальнейшего расследования».

Пикантности ситуации придает и тот факт, что Bertolami Fine Art уже оказывалась в центре скандала в 2022 году в связи с продажей упомянутой листовки. Тогда Джорджа Мелони осудила коммерциализацию трагического фрагмента итальянской истории.

Источник: kp.ru