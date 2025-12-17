 Иран и РФ в течение месяца подпишут контракт на постройку участка Решт-Астара | 1news.az | Новости
Иран и РФ в течение месяца подпишут контракт на постройку участка Решт-Астара

First News Media14:55 - Сегодня
Иран и РФ в течение месяца подпишут контракт на постройку участка Решт-Астара

Делегация Ирана в течение месяца совершит визит в РФ для подписания контракта на постройку железнодорожной линии Решт - Астара.

Об этом сообщил директор по строительству и развитию транспортной инфраструктуры исламской республики Хушанг Базванд.

"По прогнозам, менее чем через месяц делегация от Ирана будет направлена в Россию для окончательного подписания контракта, и после этого фактически начнутся работы по строительству железной дороги Рашт - Астара", - сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам Базванда, иранская сторона приняла около 70% предложений со стороны РФ по вопросу проектирования и строительства ж/д участка. Генеральным подрядчиком была выбрана строительная компания "Хатам-аль-Анбия", которая входит в структуру Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), добавил он.

В 2023 году Россия и Иран заключили в рамках проекта Север - Юг соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара, который призван обеспечить сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд. Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство и поставки товаров и услуг.

Источник: ТАСС

Иран и РФ в течение месяца подпишут контракт на постройку участка Решт-Астара

Иран и РФ в течение месяца подпишут контракт на постройку участка Решт-Астара

