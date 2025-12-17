Путин назвал ложью и бредом заявления Запада о большой войне с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что европейцам вбивают в головы страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, "мол, надо готовиться к большой войне".

Путин констатировал, что градус истерии повышают, прежде всего, лидеры европейских стран, которые руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, а только не интересами своих народов.

"Уже неоднократно говорил: это ложь, бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам, но делают вполне осознанно", - сказал глава государства.

Как отметил Путин, "правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется до конца, там, где есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов".

И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, подчеркнул президент, "целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы".

Путин также обвинил страны НАТО в развертывании новых видов оружия, в том числе в космосе, наращивании наступательных сил.

"Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Источник: Интерфакс