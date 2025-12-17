Британия требует от Абрамовича перечислить Украине £2,5 млрд, полученных от продажи «Челси»

Великобритания потребовала от российского олигарха Романа Абрамовича перечислить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси».

Как сообщает The Guardian, Лондон настаивает на том, чтобы эти средства использовались в Украине исключительно в гуманитарных целях.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Палате общин, заявил, что средства, полученные олигархом Абрамовичем, находящимся под санкциями, должны быть переданы Украине, подчеркнув, что это его последний шанс. В противном случае против олигарха будут инициированы судебные разбирательства.

«Времени для выполнения Романом Абрамовичем своего обещания остаётся всё меньше. Он пообещал передать 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи “Челси” в качестве гуманитарной помощи Украине. Правительство готово добиться этого и в судебном порядке», — подчеркнул Стармер.

Отметим, российский олигарх продал футбольный клуб «Челси» в 2022 году.