 Температура воздуха в Арктике достигла рекордно теплых величин | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Температура воздуха в Арктике достигла рекордно теплых величин

First News Media08:45 - Сегодня
Температура воздуха в Арктике достигла рекордно теплых величин

Температура воздуха в Арктике с октября 2024 года по сентябрь 2025 года достигла рекордно высоких величин за всю историю наблюдений с 1900 года.

Об этом говорится в докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Ученые пришли к выводу, что повышение температуры воздуха и воды вызвало интенсивное таяние ледников, в результате чего начались серьезные изменения арктического ландшафта. Увеличение уровня моря приводит к рискам оползней и цунами.

Кроме того, высвобождающиеся из ледников железо и другие элементы загрязняют воды Арктики.

В связи с этим некоторые виды фауны Чукотского и Берингова морей могут оказаться под угрозой.

В докладе NOAA отмечается, что последнее десятилетие также стало для Арктики самым теплым за всю историю научных наблюдений.

Поделиться:
312

Актуально

Xроника

В Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ - ФОТО

Политика

В Баку обсудили азербайджано-турецкое военное сотрудничество - ФОТО - ВИДЕО

Мнение

2026 год: Год обороны, безопасности и экономического возрождения

Общество

В Президентской библиотеке состоялась презентация инновационного книжного ...

В мире

Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в выборах

Турция допускает изменения в системе правления из-за новой конституции

Максимальные меры безопасности: что запрещено проносить на прямую линию с Путиным?

Армения и Люксембург подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Эрдоган: Черное море не должно рассматриваться как арена для сведения счетов

Когда рост играет роль: снимки с Мелони и Шапу взорвали соцсети - ФОТО

Volkswagen закрывает завод в Германии из-за финансовых проблем

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России

Последние новости

В Баку обсудили азербайджано-турецкое военное сотрудничество - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в выборах

Сегодня, 12:27

2026 год: Год обороны, безопасности и экономического возрождения

Сегодня, 12:17

Турция допускает изменения в системе правления из-за новой конституции

Сегодня, 12:05

Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан 24 кг наркотиков

Сегодня, 11:52

В Президентской библиотеке состоялась презентация инновационного книжного проекта «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:37

В Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 11:28

ЕС ввел санкции против трейдеров азербайджанского происхождения за поддержку «теневого флота» Кремля - кто эти загадочные предприниматели?

Сегодня, 11:16

Максимальные меры безопасности: что запрещено проносить на прямую линию с Путиным?

Сегодня, 11:15

Кабинет министров принял решение об объектах заправки топливом и газоснабжения

Сегодня, 11:00

Армения и Люксембург подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Сегодня, 10:33

В Баку затоплена электрозаправка - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

Депутат: Электронные сигареты приносят доход, но ведут к оттоку валюты и, что важнее, вредят здоровью граждан

Сегодня, 10:12

Два района столицы сегодня останутся без газа

Сегодня, 10:00

Трамп в среду обратится к нации

Сегодня, 09:57

В Турции задержаны 160 подозреваемых в связях с террористической организацией

Сегодня, 09:48

У Трампа «характер алкоголика», а Маск - «явный кетаминщик»: Vanity Fair о закулисье администрации Трампа

Сегодня, 09:30

США запретили въезд гражданам еще семи стран

Сегодня, 09:10

Число погибших в боях на границе с Камбоджей таиландских военных возросло до 19

Сегодня, 09:00

Самолет компании Air Astanа экстренно сел в Алма-Ате из-за задымления на борту

Сегодня, 08:55
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00