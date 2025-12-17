Путин появится в Простоквашино
Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что президент РФ Владимир Путин появится в новом сезоне «Простоквашино».
Его роль озвучил комик Дмитрий Грачев из Comedy Club. Серия выйдет к Новому году.
Грачев сообщил, что Владимир Путин появится в мультфильме в качестве полноценного персонажа. Комик также ответил на вопрос, как президент будет взаимодействовать с героями Простоквашино.
«Никого не выделяя, так скажем», — заявил он.
Источник: Газета.ру
