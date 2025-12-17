Путин появится в Простоквашино

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что президент РФ Владимир Путин появится в новом сезоне «Простоквашино».

Его роль озвучил комик Дмитрий Грачев из Comedy Club. Серия выйдет к Новому году.

Грачев сообщил, что Владимир Путин появится в мультфильме в качестве полноценного персонажа. Комик также ответил на вопрос, как президент будет взаимодействовать с героями Простоквашино.

«Никого не выделяя, так скажем», — заявил он.

Источник: Газета.ру